Sequestrate 250tonnellate scarti tessili

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - I carabinieri del Noe hanno sequestrato 250 tonnellate di scarti provenienti da aziende di confezioni e pronto moda, fuori da un impianto di smaltimento rifiuti speciali non pericolosi a Comeana (Prato). I rifiuti erano stati stipati in 20 container anonimi, non adeguatamente coperti e ammassati all'aperto in un'area comune ad altre aziende, nonostante l'autorizzazione della struttura prevedesse la sola gestione all'interno. Le indagini, spiegano i carabinieri del Noe, "hanno accertato come anche all'interno dell'impianto i rifiuti fossero gestiti difformemente dall'atto autorizzativo".