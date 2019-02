Fiamme in magazzino scarti tessili Prato

(ANSA) - PRATO, 7 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3.15 della notte scorsa in via Borgo di Casale a Prato per un incendio che ha interessato un magazzino di scarti tessili. Da quanto spiegato, nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo e provveduto poi alla successiva bonifica e messa in sicurezza dell'area.