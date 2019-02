Europa in Toscana, Rossi e Cretu a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 7 FEB - Ci sarà anche la commissaria europea per la politica regionale Corina Cretu a Lucca e provincia, domani 8 febbraio, insieme al governatore toscano per il tour #EuropaInToscana: è la quinta tappa del viaggio del presidente della Regione per far vedere come l'Ue non è solo veti e burocrazia ma è vicina ai territori. Cretu è l'ospite d'eccezione, una presenza, spiega lo stesso Rossi, che "rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che abbiamo svolto in questi anni sull'utilizzo dei finanziamenti europei e sottolinea l'attenzione che la Commissione ha sempre avuto per la nostra regione".