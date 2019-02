Fondi Ue, ok cronoprogramma bandi 2019

Varato dalla Giunta regionale della Toscana il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con cui vengono attuati, per l'annualità 2019, i vari programmi comunitari del ciclo 2014/2020. Il sì al cronoprogramma nella seduta del 28 gennaio 2019 della Giunta (decisione n.2): lo stesso contiene le previsioni di impegno e di liquidazione dei bandi regionali e delle altre procedure di evidenza pubblica a valere sui fondi comunitari, comprese le procedure già avviare alla data di adozione del cronoprogramma anche se non concluse. Indicati per ciascun bando gli importi e le previsioni sull'iter amministrativo, ovvero sui tempi della pubblicazione fino a quelli dell'approvazione della graduatoria.

Il cronoprogramma è consultabile al seguente lik: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5205511&nomeFile=Decisione_n.2_del_28-01-2019-Allegato-A.