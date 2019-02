Riciclano denaro in Algeria, 19 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 04 FEB - Scoperta dalla guardia di finanza di Firenze e dalla gendarmeria francese un'organizzazione criminale specializzata nel traffico transnazionale di denaro e altri valori di provenienza illecita, operante tra Francia, Algeria a Italia. Arrestate 19 persone, per la maggior parte di origine Nordafricana, sequestrati 550.000 euro in contanti, oro per un valore di oltre 1 milione di euro, orologi di lusso e 10 auto. Perquisizioni sono state effettuate in Francia (a Parigi, Marsiglia, Ferjus, Ivry, Bagnolet, Montpellier, Grenoble e Orvaut e in Italia (Firenze, Arezzo, Brescia e Roma).

Secondo quanto ricostruito, l'organizzazione era in grado di trasferire illecitamente in un mese fino a 7 milioni di euro dalla Francia all'Algeria.