Gravina, dentro Cannavaro, Rossi, Baggio

(ANSA) - FIRENZE, 4 FEB - ''Vialli rientra in un'idea di rilancio del Club Italia e al riguardo ho pensato di coinvolgere le nostre 'leggende azzurre' e i quattro Palloni d'oro perché venga rappresentata l'importanza del nostro calcio'': lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a Coverciano per lo stage della nazionale. I nuovi inserimenti nel board azzurro riguarderanno oltre a Gianni Rivera anche Paolo Cannavaro, Paolo Rossi e Roberto Baggio. Il numero uno federale ha poi ringraziato insieme al ct Mancini la disponibilità dei club per lo stage iniziato oggi a Coverciano sottolineando ''lo spirito di partecipazione e collaborazione con la Lega di A'', collaborazione che coinvolge anche l'U21 come testimoniato dalla presenza del tecnico Di Biagio.