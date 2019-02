Rifiuti: Elba,volontari tolgono plastica

(ANSA) - ISOLA D'ELBA (LIVORNO), 3 FEB - Pioggia battente, pioggia e freddo non hanno fermato i volontari chiamati da Legambiente, Diversamente Marinai e Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano a ripulire all'isola d'Elba l'Area Umida di Mola, al confine tra i Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri, per celebrare la 'Giornata Mondiale delle Zone umide'.

L'iniziativa, che fa parte del Progetto Pelagos Plastic Free del Segretariato del Santuario Internazionale dei Mammiferi Marini Pelagos e al quale partecipano Legambiente e Parco Nazionale, mirava a ripulire almeno in parte le spiagge battute dalle mareggiate di fine autunno che aveva trasformato Mola in una vera e propria discarica di rifiuti - soprattutto di plastica - portati dal mare, ma anche piccole imbarcazioni e altri materiali finiti 'spiaggiati'.