Litiga poi sfonda vetrina bar con l'auto

(ANSA) - SANTA MARIA A MONTE (PISA), 3 FEB - Momenti di paura tra i clienti di un bar per una lite tra due albanesi a Santa Maria a Monte (Pisa). La discussione ha originato un singolare incidente stradale quando nel culmine della lite uno dei due è salito sulla sua auto e ha sfondato la vetrata del locale. I due albanesi sono rimasti feriti in modo non grave. Sull'episodio indagano i carabinieri chiamati da altri clienti che, impauriti, segnalavano al 112 una forte discussione fra stranieri.

Non sono ancora noti i motivi del dissidio ma secondo quanto si è appreso l'albanese che ha usato in tal modo la sua auto era ubriaco. I carabinieri stanno ancora accertando le ragioni che hanno innescato la situazione da far west e, soprattutto, stanno valutando la posizione del conducente del veicolo che rischia accuse pesanti, fino al tentato omicidio.