Maltempo: fiumi in piena in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - Piogge molto intense e persistenti hanno interessato per tutta la notte la Toscana, in particolare i rilievi appenninici, generando piene significative dei corsi d'acqua principali interessati dall'allerta. Le maggiori si sono sviluppate lungo il corso del Serchio, anche esondato vicino a Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano (Lucca) con conseguente chiusura di un tratto della statale del Brennero. Molto importanti anche le piene che hanno riguardato i fiumi Ombrone Pistoiese e Bisenzio: il primo ha raggiunto 5,30 metri a Poggio a Caiano (Prato), il secondo i 5,80 metri a San Piero a Ponti (Firenze). Piene significative si sono registrate anche sul Cecina e sul fiume Bruna.

Per uno smottamento in Alta Versilia, nel comune di Stazzema (Lucca), evacuate 5 famiglie. Problemi alla circolazione sempre in Versilia per alberi caduti o frane. Anche sulla Montagna pistoiese disagi per alcuni smottamenti lungo le strade, tra cui la statale Porrettana.