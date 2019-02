Incendio in casa, 3 salvati da vvf

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 1 FEB - Tre persone, tra cui un minore, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco dopo che un incendio si è sviluppato nella loro abitazione a Castelfiorentino (Firenze). I tre sono stati poi affidati al personale sanitario del 118 per il ricovero in ospedale.

L'intervento dei vigili è scattato intorno alle 5 ed è ancora in corso: 12 le unità e 3 i mezzi impiegati per l'incendio, che ha interessato un appartamento in piazza Cavour e sulle cui cause sono in corso accertamenti.

Vigili del fuoco a lavoro anche a Campi Bisenzio (Firenze) dove un altro incendio, scoppiato intorno 2.35 in un'abitazione, ha costretto i pompieri a far evacuare undici persone cinque delle quali sono poi state portate in ospedale per accertamenti.

L'intervento è stato effettuato in una struttura costituita da 3 unità immobiliari, ora resa momentaneamente inagibile. Sul posto anche personale sanitario del 118. Da accertare, anche in questo caso, le cause dell'incendio.