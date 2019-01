Mehta su podio Maggio, con dedica Grassi

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Torna sul podio del Maggio musicale il maestro Zubin Mehta, dopo la calorosa accoglienza riservatagli in occasione dei concerti diretti nel corso dell'LXXXI Festival del Maggio. Il 23 febbraio dirigerà l'Orchestra fiorentina nella sinfonia n.8 in do minore di Anton Brucker, concerto che Mehta ha deciso di dedicare a Paolo Grassi, protagonista della vita cultura e teatrale italiana e internazionale, fondatore del Piccolo Teatro di Milano, sovrintendente del Teatro alla Scala e successivamente presidente della Rai. In questo modo, si spiega, la Fondazione del Maggio musicale fiorentino "si associa alle celebrazioni dedicate a Grassi, nel centenario della nascita, e gli rende un doveroso omaggio".