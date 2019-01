Empoli: arrivano Farias, Pajac e Diks

(ANSA) - EMPOLI, 31 GEN - Iniziano a essere ufficializzate alcune operazioni di mercato dell'Empoli nell'ultima giornata dedicata alle contrattazioni che ha visto il club toscano molto attivo. Diego Farias, attaccante brasiliano, arriva dal Cagliari con la formula del prestito e con diritto di riscatto a favore dell'Empoli.

Sempre dal Cagliari, con la stessa formula, arriva Marko Pajac, difensore esterno croato. Inoltre arriva in prestito dalla Fiorentina, fino al 30 giugno 2020, l'esterno difensivo olandese Kevin Diks, nell'ambito dell'operazione che ha portato in villa il danese Rasmussen, ora in prestito agli azzurri fino al termine di questo campionato. Tutti e tre i giocatori sono già a disposizione di Beppe Iachini.

Nel frattempo Mika Zajc sta per firmare con i turchi del Fenerbahce e l'Empoli avrà tutto il cartellino di Ucan, già azzurro da inizio stagione. Altra operazione in dirittura d'arrivo quella dell'esterno mancino Cristian Dell'Orco dal Sassuolo.