Spaccia coca a Prato,aveva lista clienti

(ANSA) - PRATO, 30 GEN - Arrestato a Prato dalla sezione antidroga della squadra mobile un marocchino di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In casa, dove abita con la famiglia, gli sono state sequestrate 16 dosi di cocaina per un totale oltre 200 grammi, 1.720 euro in contanti e telefoni cellulari utili per l'attività di indagine.

In particolare dopo vari appostamenti realizzati nei pressi della sua abitazione, gli operatori, con uno stratagemma, riuscivano a farsi aprire la porta dell'abitazione dalla moglie dello straniero, sorprendendolo a riposare nel suo letto.

Agli agenti, l'uomo ha ammesso di detenere in casa dello stupefacente, consentendo in tal modo il recupero dello stesso.

Inoltre venivano altresì sequestrati cellulari ed un foglio manoscritto con nomi, cifre e recapiti di verosimili acquirenti che si compravano da lui la cocaina. Testimoni sentiti dalla polizia confermano l'attività di spaccio.