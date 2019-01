Super Bowl: lunga notte a Hard Rock Cafe

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Sport, musica, piatti speciali, coreografie acrobatiche e atmosfera da occasione unica ma aperta a tutti. Domenica 3 febbraio, come da tradizione, negli Hard Rock Cafè di Firenze, Roma e Venezia il football sarà protagonista con la lunga notte "The Big Game", con la proiezione in diretta della 53esima finale del campionato americano NFL tra i New England Patriots e i Los Angeles Rams.

Per lo spettacolo dell'evento sportivo dell'anno degli Stati Uniti, con grande seguito di appassionati anche nel nostro Paese, gli Hard Rock Cafe italiani, si sintonizzeranno su Rai 2, per il collegamento con il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in Georgia. La diretta della gara partirà alle 0.20 subito dopo la chiusura della Domenica Sportiva. La telecronaca sarà a cura di Raisport, con il commento di Vezio Orazi e Antonio Maggiora Vergano. In studio, con Cristina Caruso, Andrea Fusco e Valerio Iafrate, giocatori della nazionale italiana ed esperti di football americano.