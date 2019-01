Liliana Segre cittadina onoraria Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Il consiglio comunale di Firenze ha approvato all'unanimità una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell'Olocausto. Il primo firmatario, il consigliere Pd Leonardo Bieber, spiega che "la senatrice Segre ci ricorda quanto sia fondamentale conoscere e coltivare la memoria. Per la verità storica ma anche come monito contro l'indifferenza" e sottolinea che "Liliana Segre ha continuato in questi anni di figura pubblica a esaminare e scandagliare la storia e la contemporaneità promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo e l'antisemitismo". "Purtroppo - continua - nelle nostre società ci sono focolai di odio che invece di essere eliminati,sopiti,vengono alimentati,sviluppati. Si rischia di fomentare la rabbia, spesso causata da tensioni sociali ed economiche, senza che venga correttamente canalizzata e indirizzata verso adeguate risposte facendo credere che il benessere di un popolo coincida con la negazione di ciò che è diverso".