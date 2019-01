Flash mob per sviluppo aeroporto Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Oltre 100 persone, tra rappresentanti di categorie, istituzioni e imprese, hanno partecipato oggi a Firenze al flash mob organizzato dal Comitato 'Sì aeroporto' in favore della nuova pista dello scalo fiorentino. L'iniziativa, nel Palazzo dei Congressi, è stata organizzata alla vigilia della conferenza dei servizi, che si riunirà domani a Roma, che potrebbe essere l'ultimo passaggio per il via libera alla nuova pista parallela. Durante il flash mob, sulla facciata del Palaffari, sono stati appesi due enormi striscioni con scritto 'Sì aeroporto'. Tra i presenti: il vicepresidente di Confindustria nazionale Antonella Mansi, il presidente della Camera di commercio di Firenze Leonardo Bassilichi, l'eurodeputata e segretaria del Pd toscano Simonà Bonafè, e il presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, e il sovrintendente del Maggio musicale Cristiano Chiarot e il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica.