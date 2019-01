E' ufficiale, Zurkowski alla Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 28 GEN - Adesso è anche ufficiale: dopo le visite mediche fatte svolgere questa mattina la Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista Szymon Zurkowski dal Górnik Zabrze. Si tratta di un'operazione costata circa 5 milioni di euro compresi bonus e per la quale la società viola ha bruciato la concorrenza di Juve, Genoa e Cagliari.

Nato in Polonia a Tychy il 25 settembre del 1997, Zurkowski vanta già 49 presenze nella massima serie polacca ed è il capitano della Nazionale Under 21 del suo Paese. Resterà in prestito al Górnik Zabrze fino al prossimo giugno dopodiché si aggregherà alla Fiorentina con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2023.