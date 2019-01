Governo Germania, Vaso fiori è di Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Per il Governo della Germania "è molto chiaro": l'opera Vaso di fiori del pittore Jan van Huysum "appartiene agli Uffizi" di Firenze e nell'ambito delle sue competenze "il governo federale sostiene il raggiungimento di questo obiettivo". Questa la risposta del ministro per gli Affari esteri Michael Roth a un'interrogazione del membro del Bundestag Fabio De Masi (Linke) sulla restituzione agli Uffizi dell'opera trafugata da truppe tedesche in ritirata nel 1944 e poi finita nel possesso di un ex caporale. "Il ministero degli Esteri - è stato anche risposto - ha più volte consigliato di restituire volontariamente l'opera agli Uffizi" ma "la verifica dell'ammissibilità di un sequestro su richiesta di un ente di giustizia di un altro stato membro in un procedimento penale condotto sul posto è di competenza degli enti giudiziari dei Lander. Il governo federale non può dare alcun parere né può influenzare la decisione".

Il sequestro era stato chiesto dall'autorità giudiziaria italiana.