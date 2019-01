Morto Silvano Sarti, il partigiano Pillo

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - E' morto la notte scorsa Silvano Sarti, il partigiano 'Pillo', già presidente dell'Anpi di Firenze: era nato a Scandicci (Firenze) nel 1925. Condoglianze per la sua scomparsa sono state espresse dal sindaco Dario Nardella. "Un uomo alto, forte, energico - lo ricorda Nardella, è stato piegato dal tempo, lui" che "aveva combattuto con i partigiani per liberare la nostra Firenze dai nazifascisti, medaglia d'oro al valore militare", che "ha passato tutta la sua vita a parlare con i giovani, a discutere con gli operai, sempre in prima linea", che "incarnava i valori più genuini dell'essere fiorentino". "Ce lo ricorderemo così - prosegue -, con il foulard rosso al collo, il sorriso tenero sul volto scolpito dalla vita, la voglia di parlare, di raccontare senza fermarsi mai. Aveva paura di perdere la voce Silvano, per non poter più raccontare la violenza del fascismo, l'odio degli oppressori, il coraggio di chi non si è piegato e ha scelto la libertà. Stai tranquillo", la "tua voce sarà sempre la nostra voce".