Junior Tim Cup fa tappa a Firenze

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La "Junior TIM Cup, il torneo giovanile di calcio a 7, riservato agli Under 14, promosso da Lega A, Tim e Csi e che coinvolge gli oratori delle 16 città le cui squadre militano nel massimo campionato, ha oggi fatto tappa a Firenze, con il giocatore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, che ha fatto visita all'Oratorio San Jacopino per incontrare e giocare con i ragazzi della Junior Tim Cup. "Da piccolo io non avevo idoli ma sognavo quotidianamente di giocare a calcio in una squadra importante - le parole del calciatore serbo - Giocare anche la prima partita al Mondiale in Russia con la maglia della mia Serbia è stata la realizzazione di un altro sogno. Auguro a tutti i bambini della Junior Tim Cup di realizzare i loro desideri qualunque essi siano". Domenica scorsa, invece, il 'Franchi' ha aperto le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita di Fiorentina-Sampdoria: a sfidarsi le squadre della Parrocchia Santa Maria a Ponterosso di Figline Valdarno e della Parrocchia San Cristoforo di Strada in Chianti.