Gallerie Uffizi record 2018, oltre 4 milioni di visitatori

Record di visitatori e incassi nel 2018 per i musei che fanno parte delle Gallerie degli Uffizi di Firenze: secondo i dati diffusi oggi i visitatori hanno superato i 4 milioni (per la precisione sono stati 4.153.101) con un aumento del 6% rispetto al 2017. Sempre l'anno scorso gli incassi delle Gallerie sono stati pari a 34 milioni di euro con una crescita del 50,5% rispetto al 2017. Un risultato ottenuto "grazie al nuovo biglietto stagionale", spiega il direttore Eike Schmidt, che parla di "crescita esponenziale" per il complesso di musei delle Gallerie degli Uffizi.