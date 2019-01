Influenza,in 3 giorni 500 a Scotte Siena

(ANSA) - FIRENZE, 23 GEN - Attivato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena il piano per l'iperafflusso dei pazienti in Pronto soccorso: Negli ultimi 3 giorni circa 500 pazienti si sono rivolti al Pronto soccorso e, di questi, circa 90 sono stati ricoverati. Tra le principali problematiche molte sono legate alla sindrome influenzale come le complicanze respiratorie, le malattie croniche, ma anche traumi e necessità legate ai pazienti più anziani.

Il piano è previsto dalle indicazioni regionali in caso di incremento straordinario degli accessi. "Abbiamo rimodulato l'organizzazione dei ricoveri - spiega Roberto Gusinu, direttore sanitario dell'Aou Senese - con un temporaneo blocco dei ricoveri programmati in area medica. Tutti gli accessi in Pronto soccorso sono costantemente monitorati, per garantire la piena presa in carico delle esigenze di salute dei cittadini". In particolare - prosegue Gusinu - il piano prevede un aumento dei professionisti a lavoro e un incremento dei posti letto per garantire i ricoveri".