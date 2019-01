Tenta vendere coca a Cc, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Tenta di vendere cocaina a due carabinieri in borghese, arrestato un 24enne italiano, incensurato. E' accaduto in una discoteca in provincia di Firenze dove i due militari, della stazione di Calenzano, stavano svolgendo un servizio nell'ambito di un più ampio dispositivo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga.

Dopo l'offerta dello stupefacente, al prezzo di 40 euro, i carabinieri hanno bloccato il 24enne che aveva con sè circa 9 grammi di cocaina e una dose di ketamina.