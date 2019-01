Show del gol, Fiorentina-Samp è 3-3

(ANSA) - FIRENZE, 20 GEN - Gol ed emozioni fino all'ultimo al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria terminata 3-3 dopo il doppio vantaggio dei viola che hanno giocato per quasi un'ora in 10 contro 11 causa l'espulsione di Edimilson, la rimonta e il sorpasso doriano e quindi, al 93', la zampata di Pezzella che, peraltro ha evitato una sconfitta che avrebbe pesato sulla corsa all'Europa. Mattatori Muriel e Quagliarella, autori di una doppietta a testa in un match contrassegnato da una discussa direzione arbitrale e molto nervosismo specie nel finale. In gol anche Ramirez.