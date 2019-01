Calcio: Cagliari-Empoli pareggiano 2-2

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GEN - Finisce 2-2 tra Cagliari ed Empoli in uno dei posticipi della 20/a giornata del campionato di serie A. Ha aperto le marcature il Cagliari al 36' pt con un colpo di testa di Pavoletti. Poi la reazione dei toscani: al 25' della ripresa Di Lorenzo ha pareggiato e nove minuti dopo Zajc ha ribaltato il risultato. Merito di Farias, in gol al 46' per il 2-2 definitivo, se il Cagliari ha comunque conservato un punto. L'Empoli ha comunque interrotto una striscia di quattro sconfitte consecutive.