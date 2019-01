Crolla tetto, sgomberate 2 famiglie

(ANSA) - COLLE VAL D'ELSA (SIENA), 18 GEN - Crollo parziale del tetto di un'abitazione in via Belvedere a Colle Val d'Elsa (Siena), sgomberate le 2 famiglie degli appartamenti sottostanti per un totale di 5 persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siena e di Poggibonsi oltre alla polizia municipale e al sindaco Paolo Canocchi. L'immobile è un terratetto una volta adibito a scuola dell'infanzia. Proseguono gli accertamenti per comprendere le cause del crollo.