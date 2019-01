Rischi crollo, sequestrato viadotto E45

(ANSA) - PIEVE S.STEFANO (AREZZO, 16 GEN - Disposti dal gip il sequestro preventivo e la chiusura del viadotto Puleto dell'E45, nei pressi di Valsavignone, nel comune di Pieve S.Stefano (Arezzo), al confine fra Toscana e Romagna. Il provvedimento è stato richiesto dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi i cui consulenti tecnici avrebbero evidenziato un possibile rischio di collasso in relazione alla tenuta di un pilone, legato a un eventuale sovraccarico di traffico, in particolare di quello pesante. Il sequestro è stato notificato stamani dai carabinieri, la chiusura al traffico, spiega Anas, parte dalle 14. Intanto riunione in prefettura del Comitato operativo per la viabilità con tutti gli enti interessati.

I controlli al viadotto sono scattati nell'ambito di un'altra inchiesta, sulla frana che l'11 febbraio ha interessato una piazzola di sosta dell'E45, sempre nel territorio di Pieve S.Stefano e dopo che un ex poliziotto segnalò, con foto anche su Fb, l'usura del pilone in cemento armato del viadotto, con il ferro a vista.