Morto anziano urtato da bus a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - E' morto all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri, dove era stato ricoverato in rianimazione, il 78enne rimasto ferito in un incidente stradale verificatosi il pomeriggio del 14 gennaio scorso in via Datini a Firenze.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, l'anziano stava camminando lungo la carreggiata vicino al marciapiede quando per cause in corso di accertamento è stato urtato da un bus proveniente da via Erbosa, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Con lui c'era il suo badante, rimasto ferito in modo lieve. La pm ha disposto l'autopsia.