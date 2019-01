Bus salta la fermata, autista aggredito

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - Ha aggredito e picchiato l'autista di un bus Ataf della linea 29, in via Pratese a Firenze, accusandolo di non aver aperto le porta nonostante lei avesse prenotato la fermata, poi ha picchiato anche un passeggero intervenuto per cercare di calmarla. Così una 35enne è stata denunciata dalla polizia per interruzione di pubblico servizio. Secondo una ricostruzione la donna avrebbe aggredito l'autista prima con sputi, poi gli avrebbe lanciato uno zaino ferendolo a una zigomo. Avrebbe anche colpito con un pugno al collo un 25enne che cercava di bloccarla. Il giovane l'avrebbe a sua volta colpita, ferendola al labbro. Sul posto sono intervenute due ambulanze e due volanti. Gli agenti sono arrivati a seguito delle numerose chiamate al 113 da parte degli altri passeggeri, molto impauriti per quanto stava accadendo. La 35enne, già nota alle forze dell'ordine, nei mesi scorsi si sarebbe resa protagonista di un episodio simile.