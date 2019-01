Formazione, ok finanziamento 20 progetti

Sono venti i progetti di formazione strategica ammessi al finanziamento per il bando regionale multifiliera che prevede una dotazione di 2,960 milioni di euro di risorse del Por Fse 2014-2020: la Giunta toscana ha approvato la graduatoria. Il bando rientra nel progetto Giovanisì, ai fini della formazione di tecnici e di responsabili nelle filiere agribusiness, marmo, meccanica ed energia, turismo e cultura, trasversale.

"I progetti riguardano l'intero territorio toscano - ha spiegato l'assessore toscano a istruzione, formazione e lavoro Cristina Grieco -. La Regione dimostra, con questa misura, di continuare con decisione sulla strada intrapresa della realizzazione di percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di qualifiche professionali specifiche in settori decisamente strategici". Per Grieco, "i progetti messi in campo adesso serviranno a far acquisire a disoccupati, inoccupati e persone inattive delle qualifiche professionali spendibili nel mondo del lavoro".

I progetti verranno realizzati in tutto il territorio regionale ed i partenariati, composti generalmente da agenzie formative, istituti superiori, università ed associazioni di categoria, vedranno il coinvolgimento delle imprese del settore. I capofila dei progetti sono rispettivamente: Serinform Srl, Agricoltura è Vita Etruria Srl, Sistema Formazione e Servizi Avanzati Srl, Fondazione Festival Pucciniano, So.Ge.Se.Ter. Srl, Cescot Toscana Nord Srl, Provincia di Livorno Sviluppo, Irecoop Toscana Società Cooperativa, Centro Life, Cescot Formazione Srl, Scuola Italiana Turismo Srl, Teseo Srl, Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, Formetica, Omnia Scrl, Associazione Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Assoservizi e Consorzio Copernico Scarl.

Complessivamente sono previsti oltre cinquanta percorsi formativi, che coinvolgeranno più di 550 allievi, per i quali, da progetto, sono state presentate già in sede di candidatura più di 310 disponibilità all'assunzione da parte delle imprese del settore coinvolte.