Atletica: Mugello GP Run in autodromo

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 14 GEN - Domenica 20 gennaio torna 'Mugello GP Run', la corsa podistica giunta alla settima edizione che si svolgerà sulla pista dell'autodromo del Mugello e che di fatto aprirà la stagione sportiva del circuito toscano.

Previsti il percorso competitivo di due giri, per uno sviluppo di 10,490 km, e la camminata ludico-sportiva di 5,245 km. Anche questa edizione avrà per tema la sicurezza, infatti avrà come partner SmanApp, applicazione gratuita che mette in collegamento pedoni, sportivi e disabili con gli automobilisti, per diminuire gli incidenti stradali causati soprattutto da distrazione e mancanza di visibilità. In caso di infortunio la app permette anche di avvisare una persona cara. Si potranno effettuare le iscrizioni alla 'GP Run' fino a domani, come hanno già fatto oltre 600 podisti, attraverso il sito www.endu.net e in tutti i punti vendita convenzionati, o direttamente il prossimo fine settimana nell'area Expo del circuito toscano con un costo leggermente maggiorato.