Tar, ok piano dehors Comune di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Il piano dehors adottato dal Comune di Firenze e le scelte sulle tipologie ammesse in piazza Duomo e via dei Renai sono legittimi e ragionevoli. Lo ha stabilito il Tar Toscana, rigettando i cinque ricorsi presentati da tre esercenti di piazza Duomo e due di via dei Renai, nel centro storico cittadino. Gli esercenti, sostiene il Comune in una nota, dovranno quindi adeguarsi entro marzo 2020 alla nuova tipologia prevista dal piano. Il piano, approvato a fine 2017, prevede per piazza Duomo la tipologia A (solo tavoli e sedie senza pedana) e per via dei Renai la categoria B (pedana e ombrellone).

"Le bellezze di piazza Duomo meritano di essere godute appieno da tutti - ha detto l'assessore allo sviluppo economico, Cecilia Del Re - e siamo soddisfatti che il Tar abbia ritenuto equilibrate e ragionevoli le scelte del piano. Siamo riusciti a bilanciare i vari interessi in gioco: tutela del patrimonio culturale, fruizione del suolo pubblico e attività economica privata".