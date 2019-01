Scultura, morto Marcello Guasti

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - "Ci ha lasciati, all'età di 95 anni, il maestro Marcello Guasti, grande artista e scultore, caro amico e nostro concittadino". Con queste parole il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha dato la notizia della scomparsa del maestro e scultore Marcello Guasti nato a Firenze il 17 novembre del 1924. "Solo poche settimane fa, sono andato a trovarlo a casa sua per parlare di una scultura da collocare al giardino dei Ponti - ha proseguito il primo cittadino -. Un olivo, uno dei tratti distintivi delle nostre colline, dove il maestro aveva scelto di trascorrere tutta la vita, da installare proprio dove, ormai da tradizione, viene ospitato Prim.Olio. Nonostante le sue condizioni di salute già non fossero buone, mi ha colpito l'energia, il suo spirito, la sua voglia di fare, creare, studiare e lavorare, più forte di tutto". "Grazie, caro Marcello, anche per questa preziosa lezione. Ne faremo tesoro, insieme all'olivo che avremmo voluto inaugurare con te, l'ultimo dono alla tua comunità", ha concluso.