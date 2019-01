C.Italia: Fiorentina, Muriel scalpita

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Sono 23 i convocati da Stefano Pioli per la sfida di domani in casa del Torino valida per gli ottavi di Coppa Italia. Fra questi c'è anche il neo acquisto Luis Muriel che potrebbe esordire dal primo minuto. Il tecnico della Fiorentina deciderà all'ultimo ma è un'ipotesi possibile considerando le buone condizioni fisiche con cui si è presentato l'attaccante colombiano arrivato in prestito dal Siviglia e soprattutto le sue forti motivazioni. Se Muriel debutterà fra i titolari, a rischiare il posto dovrebbe essere Giovanni Simeone il quale finora ha guidato il tridente da punta centrale. Ad ora comunque l'unico giocatore offensivo sicuro del posto è Federico Chiesa. Ieri Pioli ha annunciato di tenere moltissimo a questa competizione e di voler pertanto schierare la formazione migliore.