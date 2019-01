Pastore maremmano in A1, salvato agenti

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Un pastore maremmano è stato salvato dalla polstrada, mentre vagava impaurito lungo l'autostrada A/1 tra Barberino e Calenzano in provincia di Firenze. L'animale, senza padrone, è stato portato in caserma e poi affidato ai veterinari della Asl, affinché possa essere curato e possa trovare una famiglia che lo accolga.

Diversi automobilisti avevano contatto la polstrada dopo averlo passare da una carreggiata all'altra. Sul posto sono giunti gli agenti di una pattuglia della sottosezione di Firenze Nord. Al loro arrivo il cane stava vagando tra la corsia di emergenza e la vicina scarpata, col rischio di essere investito o di cadere nel vuoto. I poliziotti sono riusciti a circondarlo, con l'aiuto del personale della manutenzione autostradale. Dopo aver conquistato la sua fiducia con coccole e carezze, sono riusciti a prenderlo in braccio e portarlo su un furgone della manutenzione per condurlo in caserma.