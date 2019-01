Fiorentina: domani raduno, poi a Malta

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Dopo sei giorni di sosta la Fiorentina si radunerà domani a Firenze per ricominciare la preparazione: appuntamento nel pomeriggio per una seduta di lavoro al Centro sportivo 'Davide Astori', in serata poi la partenza per Malta dove la squadra viola, alla quale si aggregherà anche il neo acquisto Luis Muriel, resterà in ritiro fino al 10 gennaio. Il programma prevede una serie di allenamenti presso il Centro tecnico della Nazionale maltese situato di fronte al National Stadium di TA'Qali dove il 9 gennaio, dalle 19, la Fiorentina disputerà un triangolare amichevole contro le formazioni locali dell'Hibernians e del Gzira United che partecipano alla Premier League Malti. Un test in vista del primo impegno ufficiale del 2019, ovvero la trasferta del 13 gennaio contro il Torino valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.