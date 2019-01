Via raccolta alberi Natale area Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 3 GEN - A partire da lunedì 7 gennaio, fino a lunedì 14 gennaio 2019, gli abeti rossi di Natale nell'area fiorentina potranno essere consegnati direttamente dai cittadini presso uno dei 5 ecocentri di Alia attrezzati, così da essere avviati alle biocelle di compostaggio di Case Passerini ed essere trasformati in ammendante compostato. Queste le strutture dove portare gli alberi: via di Campigliano 59 a Bagno a Ripoli; Via di Pratignone a Calenzano; Via Cassia per Siena 27 a San Casciano in Val di Pesa; via Charta 77 angolo via Newton a Scandicci; via De Gasperi 8/d a Sesto Fiorentino.

In alternativa gli abeti rossi, spiega Alia, possono essere inseriti, spezzati, nei cassonetti per rifiuti organici o nelle isole interrate. Nei comuni dove è attivo il servizio porta a porta, l'abete - spezzato e inserito nel sacco o nel bidoncino, può essere consegnato il giorno di ritiro dell'organico.