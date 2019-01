90 anni Topolino, film Disney a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Rassegna di film Disney al cinema La Compagnia a Firenze per i 90 anni di Topolino. 'Buon compleanno al topo più famoso dei cartoons', questo il titolo dell'iniziativa in programma fino al 6 gennaio. Tra i film della rassegna Fantasia 2000 (giovedì 3 gennaio, ore 10.30), In viaggio con Pippo (sabato 5 gennaio, ore 10.30), Il principe e il povero e Topolino e il fagiolo magico (6 gennaio ore 17.00).