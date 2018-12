Firenze set per la 'Casa di carta'

(ANSA) - FIRENZE, 31 DIC - Riprese in piazza del Duomo e a piazzale Michelangelo a Firenze per la nuova stagione della serie spagnola cult 'La casa di carta', distribuita da Netflix, tra i maggiori successi televisivi del 2018. Le riprese a Firenze si svolgeranno in una sola giornata, venerdì 4 gennaio: la mattina in piazza del Duomo e nel pomeriggio a piazzale Michelangelo. La 'Casa de papel', questo il titolo originale, è stata la prima produzione spagnola a vincere l'International Emmy Award.