No treni Lucca-Viareggio fino 30 giugno

(ANSA) - LUCCA, 29 DIC - Circolazione dei treni sospesa fra Lucca e Viareggio dal 2 gennaio al 30 giugno 2019 per consentire lavori di manutenzione nella galleria Ceracci.

Il servizio di trasporto sarà garantito, spiega Fs, con autobus non stop o con fermate intermedie a Massarosa e Nozzano, con orari programmati "in modo da salvaguardare le corrispondenze a Lucca con il capoluogo toscano". Ancora, "gli orari dei treni tra Firenze e Lucca rimarranno invariati" mentre alcuni treni della linea Firenze-Viareggio, arrivati a Lucca, "proseguiranno su Viareggio senza fermate intermedie percorrendo la cintura di Campaldo, altri raggiungeranno Pisa".