Fiorentina ko col Parma in casa (0-1)

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - Dura poco l'orgoglio della Fiorentina per la vittoria col Milan a San Siro. I viola oggi, in casa, si sono lasciati superare dal Parma per uno a zero sprecando il momento di rilancio in classifica. La Fiorentina non ha demeritato ma le difficoltà di gioco nell'ultimo quarto di campo, dopo aver costruito a centrocampo le azioni offensive, si sono fatte sentire ancora e nessun giocatore di Pioli ha saputo capitalizzare col gol gli sforzi nelle retrovie. Bene invece ha fatto il Parma a chiudere il primo tempo in vantaggio con la rete decisiva, segnata da Inglese. La Fiorentina è rimasta in dieci uomini dal 21' del secondo tempo per l'espulsione di Vitor Hugo a causa di un fallo da ultimo uomo.