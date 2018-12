Betori, pervasi cultura individualista

(ANSA) - FIRENZE, 25 DIC - "Dobbiamo chiederci perché in un popolo da sempre aperto all'incontro e all'accoglienza sta prevalendo l'istinto a chiudersi nel proprio guscio, a negare ospitalità a chi viene da paesi in guerra, impoveriti dalle rapine dei potenti, stremati dalla fame. C'è una radice all'origine di questa chiusura ed è la cultura individualista che ha pervaso l'Occidente". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori durante la messa di Natale.

"Quella cultura che tradisce la natura della famiglia - ha aggiunto -, ostenta l'affermazione di presunti diritti individuali corrodendo il concetto di persona, penalizza le espressioni della società, da quelle che sostengono la vita degli ultimi a quelle che promuovono cura, cultura e saperi, a vantaggio di un vieto statalismo". E "si fa sorda alle attese dei più deboli lasciandoli nella marginalità, permea di fragilità il volto di una Chiesa in cui esperienze di generoso servizio si trovano a dover convivere con il vergognoso tradimento dei piccoli".