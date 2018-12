Forteto:Bonafede,Mise l'ha commissariato

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - "Il Forteto è stato finalmente commissariato. Stasera la decisione del Mise sulla cooperativa le cui vicende hanno scritto una triste pagina della nostra storia. Il Governo ha fatto in pieno il suo dovere, quello che i precedenti governi non hanno avuto il coraggio di fare". Così, su twitter, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia stasera il commissariamento della cooperativa di Vicchio del Mugello (Firenze) dove lavorano molti degli ospiti della comunità creata da Rodolfo Fiesoli, condannato per violenza sessuale e maltrattamenti. "Era un atto dovuto. Il Movimento 5 Stelle realizza ciò che promette. Si tratta di un passo verso la giustizia in quella che è una delle pagine più vergognose e oscure della storia recente della nostra regione", ha commentato il consigliere regionale di M5S Andrea Quartini.