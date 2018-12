Volterra, Medici e simboli del potere

(ANSA) - VOLTERRA (PISA), 19 DIC - Nell'ottica di proseguire il percorso di riflessione sul rapporto tra la famiglia dei Medici e la città di Volterra, il 20 dicembre, alle 18, sarà inaugurata in Palazzo dei Priori, la mostra 'Volterra e i Medici. I simboli e i volti del potere'. La mostra, promossa e realizzata dal Comune di Volterra, vuole illustrare i complessi rapporti intercorsi tra la città e la famiglia fiorentina attraverso i simboli del potere e i volti dei protagonisti anche sulla scia della serie tv che per due anni ha visto il set pure a Volterra. Per ricostruire le vicende di una narrazione che parte dai primi rapporti con la Repubblica Fiorentina e i Medici, all'ascesa al potere della casata dei Medici e al coinvolgimento delle famiglie volterrane nelle lotte tra fazioni, verranno esposti opere e oggetti provenienti dalle collezioni del Comune. Monete, dipinti, testimonianze archivistiche e un apparato didascalico accurato saranno alcuni degli elementi messi in campo. La mostra si concluderà il 28 febbraio 2019.