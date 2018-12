Sgominata banda furti in casa, 7 fermi

(ANSA) - SIENA, 19 DIC - I carabinieri di Siena hanno sgominato una banda specializzata in furti in abitazioni, furti di rame e ricettazione. Al momento la procura ha emesso un decreto di fermo per sette persone, di origine kosavara, ravvisando il pericolo di fuga degli interessati. L'indagine, avviata dalla stazione di Rapolano Terme e condotta con il supporto del Norm, ha portato all'accertamento di 37 episodi di furto da parte della banda avvenuti nelle province di Siena e Arezzo tra i mesi di agosto e dicembre.