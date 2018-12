Benetti, varato FB277

(ANSA)- MILANO, 19 DIC - Benetti entra nel settore dei giga, gli yacht superiori agli 80 metri. E' stato varato oggi con successo "FB277", uno yacht di 107 metri, il più grande mai costruito in Italia da un cantiere navale privato. Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio, è dotato di piscina, pianoforte a coda, Spa con hammam, sala massaggi con palestra e eliporto touch and go. La sua larghezza massima è 15,2 metri per una stazza lorda di 3.300 tonnellate. Franco Fusignani, CEO di Benetti, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di assistere al battesimo dell'acqua di questo giga yacht, il primo dei tre oggi in costruzione, in contemporanea, a Livorno. Con questo varo, Benetti compie il primo determinante passo per rafforzare il brand nel settore dei giga yacht. Ad oggi, Benetti è l'unico cantiere navale privato in Italia, e uno dei pochi in tutto il mondo, ad avere le capacità per costruire oltre 80 metri.

Ringraziamo la città di Livorno per il suo aiuto nel raggiungimento di questo risultato".