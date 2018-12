Maltempo: neve su A1 in Appennino

(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - Neve sull'A/1 in Appennino e precipitazioni di nevischio, acqua mista a neve, su alcuni tratti del tragitto autostradale dell'A/1 fra Barberino di Mugello e Arezzo sono segnalati dal tardo pomeriggio dal Centro operativo autostrade di Firenze Nord. Alle quote più alte sono stati attivati in A/1 mezzi spargisale e spalaneve, sia sulla 'Panoramica', sia sulla 'Direttissima'. Le nevicate più copiose in risultano tra Sasso Marconi e Barberino di Mugello e, nel nuovo percorso della variante di Valico, tra Firenzuola e Aglio.

Nevischio è stato segnalato su vari tratti anche a quote basse, sempre sull'A/1 e nei territori circostanti fino ad Arezzo. Neve anche intorno a Firenze, sui rilievi fino a 200 mt slm, nel Mugello, nel Valdarno e nel Chianti. Il clima rigido nel tardo pomeriggio ha spopolato il centro storico di Firenze dove numerose persone erano a passeggio per le consuete abitudini pre-natalizie.