Fiamme in casa, anziana intossicata

(ANSA) - MONTEMURLO (PRATO), 14 DIC - Una donna di 80 anni è stata portata in ospedale dal 118 per un principio di intossicazione in seguito ad un incendio che si è sviluppato nella sua camera da letto, in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Buricchi, nel centro di Montemurlo. L'anziana è riuscita a scendere dal letto e a scappare: a innescare l'incendio, che si è sviluppato attorno alle otto di questa mattina, potrebbe essere stata la termocoperta utilizzata per scaldarsi. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare l'intera palazzina. Secondo i sanitari la salute dell'ottantenne non ha riportato conseguenze. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno chiuso momentaneamente la strada.