A Prato il Genio di Leonardo e i tessuti

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Arriva a Prato una mostra multimediale per illustrare ricerche, studi e sperimentazioni che Leonardo da Vinci elaborò sul tema della meccanizzazione della produzione dei filati e dei tessuti. La rassegna, dal 16 dicembre al 26 maggio 2019, è intitolata 'Leonardo da Vinci, l'ingegno, il tessuto' ed è organizzata dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e il Museo Leonardiano di Vinci, con il patrocinio e il contributo del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 500 anni.

Un percorso espositivo molto articolato che si apre con le riproduzioni in grande scala di alcuni dipinti di Leonardo, con una speciale istallazione sonora creata da Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore della Minus&Plus. Poi uno scenografico allestimento evoca i meccanismi delle ruote dentate e gli studi sui dispositivi e sulle macchine. Il visitatore potrà apprezzare i dispositivi per la ritorcitura e binatura del filato di seta.