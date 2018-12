Nuova immagine Perini, a style of mind

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Non uno "stato della mente", ma "uno stile della mente": questo il messaggio della nuova campagna pubblicitaria di Perini Navi, leader mondiale nella progettazione e costruzione di navi a vela e a motore.

Sviluppata da TBWA/Italia e presentata oggi a Milano, la campagna mostra i valori opposti, contrari e antagonisti, che convivono da sempre in Perini ed e' proprio questa coesistenza che crea lo "style of mind". "Lo style of mind - sottolinea Perini - e' qualcosa di speciale: non uno style of life ne? uno state of mind ma entrambe le cose, perché la sua natura e? essere duplice, esige il lusso e ammira l'austerita?, punta allo stile e si concede l'informalita'". La campagna punta ad esprimere gli opposti che coesistono ed e' affidata ad una coppia di immagini: due volti separati da un taglio e uniti dall'espediente linguistico piu? affine alla duplice anima del brand. (ANSA)